C.T.O Aktie
WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418
|
11.11.2025 02:55:20
Intel CEO Lip-Bu Tan Takes Charge Of AI Strategy At Chipmaker After CTO Sachin Katti Departs For ChatGPT-Parent OpenAI
This article Intel CEO Lip-Bu Tan Takes Charge Of AI Strategy At Chipmaker After CTO Sachin Katti Departs For ChatGPT-Parent OpenAI originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C.T.O. Public Company Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu OpenAImehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 662,00
|0,72%
|Intel Corp.
|33,22
|4,04%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|208,60
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.