Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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08.10.2026 12:37:00
Intel-Macs: Offizieller Support für Magic Mouse und Magic Trackpad gestrichen
Apple verabschiedet sich mehr und mehr von seinen Intel-Macs. Nun fällt der Support für wichtige Peripheriegeräte weg. Was das genau heißt, muss sich zeigen.
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