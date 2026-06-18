Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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18.06.2026 12:30:01

Intel vs. Impinj: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors navigating the 2026 landscape often choose between established giants and niche innovators. Comparing Intel (NASDAQ:INTC) and Impinj (NASDAQ:PI) reveals two very different paths toward capturing growth in the semiconductor market.Intel remains a titan in central processors and is pivoting toward a massive foundry model to manufacture chips for others. Impinj focuses on the Internet of Things (IoT), using its specialized RFID technology to track billions of items. While they operate at opposite ends of the scale spectrum, both are vital players in global connectivity.Intel is one of the most well known semiconductor stocks, focusing on designing and manufacturing various processors for personal computers and data centers. It is also expanding into foundry services, where it builds chips for other companies, and artificial intelligence accelerators to compete in high growth areas. Intel serves a wide range of markets from client computing to edge networking and foundry customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Impinj Inc 110,50 -1,12% Impinj Inc
Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 40 220,00 10,92% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 115,66 -1,08% Intel Corp.

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