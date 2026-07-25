Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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25.07.2026 13:56:01

Intel vs. IonQ: Comparing Revenue Trends Between Artificial Intelligence and Quantum Computing Chipmakers

Intel (NASDAQ:INTC) primarily generates revenue by designing, manufacturing, and selling computing processors, graphics units, and edge computing systems to equipment manufacturers and service providers internationally.It recently announced restructuring and workforce reductions to reduce organizational complexity, and for the quarter ended June 27, 2026, it reported a net income margin of approximately -68%.IonQ (NYSE:IONQ) primarily earns revenue by developing general-purpose quantum computing systems and providing access to them through prominent third-party and proprietary cloud services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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