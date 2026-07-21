Intel Aktie
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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Der Aktienkurs habe zuletzt eine Art Achterbahnfahrt hingelegt, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zur Vergangenheit zeigten die Papiere aber Stärke, getragen von neuer Hoffnung auf eine starke Nachfrage nach Servern./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 100,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 97,06
|
Abst. Kursziel*:
3,03%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 97,06
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,03%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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