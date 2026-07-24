Intel Aktie
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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel nach Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 105 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Chipkonzern habe hervorragend abgeschnitten und komme auf allen Ebenen voran, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die positive Entwicklung spiegele sich jedoch bereits in einer sehr hohen Bewertung der Aktien wider./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:04 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Halten
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Unternehmen:
Intel Corp.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
$ 96,94
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
$ 96,91
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ingo Wermann
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KGV*:
-
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