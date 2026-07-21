Intel Aktie
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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel in einem Ausblick auf die Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die aktuelle Nachfrage-Situation stütze einen Umsatzanstieg, der etwa fünf Prozent über den Erwartungen liege, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies paare sich wohl mit Luft nach oben, was die Bruttomarge betreffe. In der Summe erwartet der Experte ein solides Quartal mit einer Server-Prozessornachfrage, die das Angebot übertreffe./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 80,00
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Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 103,09
|
Abst. Kursziel*:
-22,40%
|
Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
$ 103,86
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,97%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
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KGV*:
-
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