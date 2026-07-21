Intel Aktie

91,24EUR 6,21EUR 7,30%
Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 16:09:11

Intel Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel in einem Ausblick auf die Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die aktuelle Nachfrage-Situation stütze einen Umsatzanstieg, der etwa fünf Prozent über den Erwartungen liege, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies paare sich wohl mit Luft nach oben, was die Bruttomarge betreffe. In der Summe erwartet der Experte ein solides Quartal mit einer Server-Prozessornachfrage, die das Angebot übertreffe./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 103,09 		Abst. Kursziel*:
-22,40%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 103,86 		Abst. Kursziel aktuell:
-22,97%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten