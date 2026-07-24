Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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24.07.2026 08:47:15

Intel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 100 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterkonzerns sei sehr stark ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Jahresviertel habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 100,23 		Abst. Kursziel*:
9,75%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 100,23 		Abst. Kursziel aktuell:
9,75%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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