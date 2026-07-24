NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 100 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterkonzerns sei sehr stark ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Jahresviertel habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./rob/edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.