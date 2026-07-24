Intel Aktie
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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 100 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterkonzerns sei sehr stark ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Jahresviertel habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 110,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 100,23
|
Abst. Kursziel*:
9,75%
|
Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
$ 100,23
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,75%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
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KGV*:
-
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