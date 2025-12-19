Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
19.12.2025 17:45:00
Intel vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Stock Will Outperform in 2026?
When it comes to chip manufacturing, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is the undisputed foundry leader, while Intel (NASDAQ: INTC) is trying to make inroads. However, in 2025, it was Intel's stock that outperformed, up nearly 80% as of this writing, compared to a 40% gain for Taiwan Semiconductor Manufacturing.Let's look at which stock is set up to outperform in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
