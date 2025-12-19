Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

19.12.2025 17:45:00

Intel vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Stock Will Outperform in 2026?

When it comes to chip manufacturing, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is the undisputed foundry leader, while Intel (NASDAQ: INTC) is trying to make inroads. However, in 2025, it was Intel's stock that outperformed, up nearly 80% as of this writing, compared to a 40% gain for Taiwan Semiconductor Manufacturing.Let's look at which stock is set up to outperform in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
