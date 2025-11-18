NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Probleme des US-Chipherstellers seien mittlerweile in den Vordergrund gerückt, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in seinem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC



