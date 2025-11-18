Intel Aktie

29,60EUR 0,01EUR 0,02%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

18.11.2025 11:04:42

Intel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Probleme des US-Chipherstellers seien mittlerweile in den Vordergrund gerückt, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in seinem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 35,00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 34,71 		Abst. Kursziel*:
0,84%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 34,71 		Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
Analyst Name::
Qingyuan Lin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

