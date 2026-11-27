InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
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27.11.2026 08:24:00
InterDigital: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, InterDigital (NASDAQ:IDCC) announced revenue of $193.4 million, exceeding its guidance range of $154 million to $158 million. Annualized recurring revenue, or ARR, reached an all-time high of $629 million as the company secured a patent license with a major personal computer maker and expanded beyond smartphones.
High-margin intellectual property, or IP, licenses provide the business with predictable cash flows to fund ongoing research into wireless and video standards. Three things management said on the earnings call stand out.
InterDigital signed a patent license with a top personal computer, or PC, manufacturer, bringing 70% of the global PC market under license. Revenue from consumer electronics and internet of things programs nearly doubled year over year to $55.7 million.
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