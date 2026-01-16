INTERROLL Aktie

INTERROLL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

16.01.2026 06:30:04

Interroll reports recent changes in its Group Management

Interroll Holding AG / Key word(s): Personnel
Interroll reports recent changes in its Group Management

16.01.2026 / 06:30 CET/CEST

Sant’Antonino, Switzerland, January 16, 2026 – INTERROLL announces recent changes in its Group Management to further strengthen the company’s strategic execution.

Ayan Demirel, Chief Operating Officer (COO), left the Company to take on new opportunities outside Interroll. The company thanks him for his significant contribution to the operational development and wishes him continued success. Markus Asch will lead this function ad interim until his successor is in place.

Dr. Johannes Van Der Beek stepped down as Chief Technology Officer (CTO) to pursue opportunities aligned with his engineering and R&D expertise. Interroll thanks him for his contribution in laying the foundation for our future model-based system engineering and testing approach. 

Interroll warmly welcomes Ulrich Engenhardt, who joined as Chief Technology Officer (CTO) in January 2026, bringing extensive experience in leading product and platform management teams, implementing hardware- and software – platforms, establishing competences in the regions and driving innovation programs that deliver real value to customers. From 2008 to 2023, he held various leadership roles at Kärcher, most recently serving for seven years as Executive Vice President Professional Products. Prior to joining Interroll, he was Chief Business Unit Officer at Rittal from 2023 to 2025.

Interroll would like to thank all its colleagues for their commitment to realizing the company’s growth opportunities and reinforcing its position in the market.

Media Contact

Elisa Ranieri

Head of Communication
Via Gorelle 3 ¦ 6592 Sant'Antonino ¦ Switzerland
+41 91 850 2521
media@interroll.com
www.interroll.com

Interroll shares 
The registered shares of Interroll Holding AG are traded in the Main Standard of the SIX Swiss Exchange under the security number 637289.


About Interroll
The Interroll Group is the leading global provider of material-handling solutions. The company was founded in 1959 and has been listed on the SIX Swiss Exchange since 1997. Interroll provides system integrators and OEMs with a wide range of platform-based products and services in these categories: Rollers (conveyor rollers), Drives (motors and drives for conveyor systems), Conveyors & Sorters as well as Pallet Handling (flow storage systems). Interroll products and solutions are used in express and postal services, e-commerce, airports, the food & beverage industry, fashion, automotive sectors and many other manufacturing industries. Among the end users are leading brands such as Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart and Zalando. Headquartered in Switzerland, Interroll has a global network of 35 companies with sales of CHF 527.1 million and around 2,300 employees (average number of employees in 2024).


End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Interroll Holding AG
Via Gorelle 3
6594 S.Antonino
Switzerland
Phone: +41 91 850 25 25
Fax: +41 91 850 25 55
E-mail: investor.relations@interroll.com
Internet: www.interroll.com
ISIN: CH0006372897
Valor: 637289
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2258628

 
End of News EQS News Service

2258628  16.01.2026 CET/CEST

