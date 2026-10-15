Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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15.10.2026 18:22:27
Intuit Bets on AI-Powered Revenue Automation with Sequence Acquisition
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Nachrichten zu Intuit Inc.
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15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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15.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
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15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
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15.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
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15.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
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14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
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