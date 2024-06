Investment-Note für Zalando-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Im Einzelhandel sei die Bewertungsschere im ersten Halbjahr auseinander gegangen, mit gutem Kursverlauf im Textilbereich und einer dürftigen Entwicklung im Lebensmittelsegment, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass sich diese Tendenz in einem disinflationären Umfeld weiter fortsetzt. Für Zalando sieht er hohe Markterwartungen mit Blick auf das zweite Halbjahr und 2025.

Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Aktie notierte um 14:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 22,46 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 19,86 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 409 791 Zalando-Aktien. Auf Jahressicht 2024 kletterte das Papier um 4,7 Prozent. Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 21:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2024 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.