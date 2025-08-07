Zalando Aktie

23,15EUR -0,12EUR -0,52%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.08.2025 13:31:29

Zalando Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 47 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe im zweiten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das größere Bild zeige, dass die Bruttowaren- und Umsatzprognosen weiter durch die Entwicklung in den Online-Kanälen in Europa gestützt werden. Die Unternehmenskommentare zum dritte Quartal seien beruhigend./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,17 € 		Abst. Kursziel*:
85,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
85,75%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten