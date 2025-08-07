Zalando Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 47 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe im zweiten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das größere Bild zeige, dass die Bruttowaren- und Umsatzprognosen weiter durch die Entwicklung in den Online-Kanälen in Europa gestützt werden. Die Unternehmenskommentare zum dritte Quartal seien beruhigend./tih/la
