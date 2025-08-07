Zalando Aktie
|23,15EUR
|-0,12EUR
|-0,52%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 38 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe eine leichte Anhebung der Ergebniszielspanne für 2025 vorgelegt, die jedoch hauptsächlich auf sinkenden Kosten und nicht auf stärkeren Umsatzaussichten beruhe, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,17 €
|
Abst. Kursziel*:
42,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,55%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
14:22
|Investment-Tipp Zalando-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12:49
|Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Zalando-Aktie (finanzen.at)
|
12:04
|Buy von UBS AG für Zalando-Aktie (finanzen.at)
|
06.08.25
|XETRA-SCHLUSS/Uneinheitlich - Beiersdorf, Bayer und Zalando knicken ein (Dow Jones)
|
06.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Zalando-Aktie gibt kräftig nach: Zalando meldet moderates Wachstum - ABOUT YOU-Integration erst ab Q3 (finanzen.at)
|
06.08.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro (dpa-AFX)