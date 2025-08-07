Zalando Aktie
|23,29EUR
|0,02EUR
|0,09%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung beim operativen Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr sowie die höher gesteckten Mittelfristziele stimmten ihn optimistisch für die Aktie des Online-Modehändlers, schrieb Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,17 €
|
Abst. Kursziel*:
85,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
84,63%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
