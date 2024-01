Investment-Tipp Brenntag SE-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 84 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chemikalienhändler hätten 2023 in der Zeit nach der Pandemie eine Normalisierung der Gewinnentwicklung durchlebt, schrieb Analystin Nicole Manion in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet 2024 aber nicht mit einem Umschwung und geht weiter selektiv an die Sektorwerte heran. Sie bevorzugt Unternehmen mit Anpassungsmöglichkeiten am Portfolio, wie etwa Brenntag.

Aktieninformation im Fokus: Die Brenntag SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 11:18 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 81,72 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 15,03 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 46 635 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2024 um 1,8 Prozent. Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:04 / GMT



