Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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09.08.2026 00:45:01
IonQ vs. Meta Platforms: Comparing Revenue Trends Between a Cutting-Edge Quantum Computing Company and an Artificial Intelligence Giant
IonQ (NYSE:IONQ) earns the vast majority of its revenue by granting various enterprise clients access to its specialized quantum computing hardware, distributing these capabilities directly through its own proprietary channels and indirectly via integrations with leading third-party cloud service providers.The company finalized the acquisition of SkyWater Technology, and raised its full-year sales guidance to between $280 million and $290 million.Meta Platforms (NASDAQ:META) primarily generates its revenue by delivering targeted digital advertising placements to consumers across its expansive family of highly recognized global social media applications, messaging networks, and virtual reality hardware systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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07.08.26
|KORREKTUR 2: Meta soll 567 Millionen Dollar in Fonds für Kinder zahlen (dpa-AFX)
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07.08.26
|KORREKTUR: Meta soll 567 Millionen Dollar in Fonds für Kinder zahlen (dpa-AFX)
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07.08.26
|Meta told to pay nearly $1bn penalty over social media harm to children (Financial Times)
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06.08.26
|Meta-Aktie dennoch fester: Nach OpenAI und Anthropic - auch Metas KI-Software drang in fremde Systeme ein (dpa-AFX)
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06.08.26
|Auch KI von Meta hackte sich in eine andere Firma (Spiegel Online)
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06.08.26
|Auch KI von Meta hackte sich in eine andere Firma (dpa-AFX)
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04.08.26
|Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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04.08.26
|Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu Quantum Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|38,47
|11,38%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|513,80
|0,49%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|9,18
|4,62%
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