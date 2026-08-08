Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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09.08.2026 00:45:01

IonQ vs. Meta Platforms: Comparing Revenue Trends Between a Cutting-Edge Quantum Computing Company and an Artificial Intelligence Giant

IonQ (NYSE:IONQ) earns the vast majority of its revenue by granting various enterprise clients access to its specialized quantum computing hardware, distributing these capabilities directly through its own proprietary channels and indirectly via integrations with leading third-party cloud service providers.The company finalized the acquisition of SkyWater Technology, and raised its full-year sales guidance to between $280 million and $290 million.Meta Platforms (NASDAQ:META) primarily generates its revenue by delivering targeted digital advertising placements to consumers across its expansive family of highly recognized global social media applications, messaging networks, and virtual reality hardware systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

IonQ 38,47 11,38% IonQ
Meta Platforms (ex Facebook) 513,80 0,49% Meta Platforms (ex Facebook)
Quantum Computing Inc Registered Shs 9,18 4,62% Quantum Computing Inc Registered Shs

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