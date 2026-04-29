Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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29.04.2026 08:39:20
Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
The impact of jet fuel shortages because of the closure of the Strait of Hormuz is starting to burn. Lufthansa has canceled 20,000 flights and experts warn more cancellations and price hikes are on the way.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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29.04.26
|Lufthansa-Aktie gibt leicht nach: Stopover-Programm und neue Tarife im Fokus (finanzen.at)
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29.04.26
|Lufthansa und die Gewerkschaft Ufo reden wieder miteinander (dpa-AFX)
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28.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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28.04.26
|XETRA-Handel So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
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28.04.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag knapp behauptet (finanzen.at)
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27.04.26
|XETRA-Handel: MDAX beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
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27.04.26
|GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
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25.04.26
|Erste Auslandsflüge starten wieder in Teheran (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|27.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|22.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|22.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|22.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Lufthansa Market-Perform
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|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,30
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|7,38
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