Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
14.05.2026 04:59:20
Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
The impact of jet fuel shortages because of the closure of the Strait of Hormuz is starting to burn. Lufthansa has canceled 20,000 flights and experts warn more cancellations and price hikes are on the way.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
14.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
14.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.05.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.05.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.05.26
|XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
13.05.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
13.05.26
|MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lufthansa Aktionären eine Freude (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,65
|-0,65%
|Lufthansa AG
|7,82
|-1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.