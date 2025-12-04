Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
04.12.2025 10:45:00
Is Alphabet Really a Threat to Nvidia's AI Chip Dominance?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) looks unstoppable. The company has just posted $57 billion in quarterly revenue, with its data center business growing at a 66% annual rate. CEO Jensen Huang also discussed $500 billion in chip demand visibility through 2026. With a market share of around 90% in artificial intelligence (AI) accelerators, Nvidia has become the default infrastructure provider for the generative AI era.But Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) has been quietly building an alternative. And it's starting to matter. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
