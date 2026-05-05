Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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05.05.2026 12:30:00
Is Amazon Generating a Sufficient ROI on AI Spending?
Since Amazon (NASDAQ: AMZN) is spending hundreds of billions of dollars on AI, it's reasonable for investors to ask this question.*Stock prices used were the afternoon prices of May 2, 2026. The video was published on May 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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