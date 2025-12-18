Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
18.12.2025 21:25:00
Is Costco (COST) Stock a Buy, Sell, or Hold in 2026?
Costco (NASDAQ: COST), the world's largest warehouse club retailer, is often considered a stable blue chip stock. Yet over the past 12 months, its stock declined by more than 10% as the S&P 500 rose 16%. It has also pulled back nearly 20% after hitting its record high in February.Should investors buy, sell, or hold Costco's stock as the new year begins? Let's review its business model, growth rates, and valuations to make an informed decision.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
