Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.07.2026 12:42:14

Is Meta Platforms a Buy After Its Latest Earnings Report?

In its history as a publicly traded company, Meta Platforms (NASDAQ:META) has posted many successful quarters. This year’s second frame, however, wasn’t one of them. Those quarterly figures were published just after market close on Wednesday. In after-hours trading, the company’s stock was tumbling by almost 9% in the hours before Thursday market open. Perhaps this provides a discount that makes its beaten-down equity more attractive, however. Here’s my take.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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