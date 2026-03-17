Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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17.03.2026 21:30:00

Is Meta Platforms Stock Going to $700 by Year-End? The Math Says It's Possible.

Meta Platforms (NASDAQ: META) doesn't need to convince investors that it has been a top performer. The numbers prove it. In the past decade, this social media stock has climbed 461% (as of Mar. 13). It is one of the most valuable companies on the face of the planet today, with a market cap of $1.6 trillion.Don't think that the momentum is over. There is still a reason to be bullish. Are Meta Platforms shares going to $700 by the end of the year? The math says it's possible.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.02.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
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Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,14 -9,25% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Meta Platforms (ex Facebook) 542,30 0,57% Meta Platforms (ex Facebook)

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