Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
17.03.2026 21:30:00
Is Meta Platforms Stock Going to $700 by Year-End? The Math Says It's Possible.
Meta Platforms (NASDAQ: META) doesn't need to convince investors that it has been a top performer. The numbers prove it. In the past decade, this social media stock has climbed 461% (as of Mar. 13). It is one of the most valuable companies on the face of the planet today, with a market cap of $1.6 trillion.Don't think that the momentum is over. There is still a reason to be bullish. Are Meta Platforms shares going to $700 by the end of the year? The math says it's possible.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
06:59
|Meta-Aktie: Horizon-Rückbau und neue Milliardeninvestitionen in KI-Zukunft (dpa-AFX)
|
17.03.26
|ROUNDUP: Beschwerde gegen Sperrung der Facebook-Seite von Playboy Deutschland (dpa-AFX)
|
13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.03.26
|Meta Platforms-Aktie im Minus: Gerichtsstreit um Nutzerdaten - Klage gegen WhatsApp wegen Facebook-Übermittlung (dpa-AFX)
|
13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,14
|-9,25%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|542,30
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX stabil erwartet -- DAX dürfte im Plus starten -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche starten. Der deutsche Leitindex wird freundlich erwartet. An den Börsen in Asien geht es mehrheitlich nach oben.