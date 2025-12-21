Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
21.12.2025 02:03:00
Is Meta Stock a Buy Headed Into 2026?
Meta Platforms (NASDAQ: META) stock has lagged in 2025. Shares of the Facebook, Instagram, WhatsApp, and Threads parent are up about 13% for the year, while the S&P 500 has climbed about 17%.The gap looks odd given how the business has performed. The company has kept pushing faster growth out of its ad platform across its social media properties -- and it has continued to invest aggressively in AI (artificial intelligence). If that spending does what management hopes, 2026 could be the year the stock rerates higher.On the other hand, the same investment plan that could power the next leg of growth also raises the stock's risk profile. Any slowdown in revenue growth rates next year could derail investor confidence in Meta's plan to invest aggressively in long-term growth opportunities.
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
