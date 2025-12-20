Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
20.12.2025 18:26:00
Mark Zuckerberg und MAGA: Wie Donald Trump den Meta-Chef verändert
Mark Zuckerberg war immer ein Mann mit zwei Gesichtern. Doch seit Donald Trump regiert, ist die nette Seite verschwunden: Der Meta-Boss prahlt mit männlicher Energie und wird immer rücksichtsloser.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
