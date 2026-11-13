Is Nvidia Stock a Buy Right Now?

Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) were battered this week by news that the company's CEO, Jensen Huang, resigned. He departed the business he co-founded after a scandal broke over his involvement with a woman suspected of being a spy for China, who may have illegally diverted at least $7.5 billion in Nvidia hardware to Chinese businesses, according to media outlets. There were also reports of inappropriate relationships with at least two Nvidia employees.

Huang's sudden departure shifts Nvidia's leadership on an interim basis to CFO Colette Kress, who has been with the company since 2013.

All this bad news has led to Nvidia stock plunging almost 20% since the start of November. Does the situation suggest now is the time to buy Nvidia stock?

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