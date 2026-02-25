Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 13:05:00

Is Oracle Stock a Millionaire Maker?

There are few stocks that encapsulate the highs and lows of growth stock investing quite like Oracle (NYSE: ORCL).Over the last year, Oracle has gone from a legacy software company turned Wall Street darling, to the poster child of high-risk, debt-fueled artificial intelligence (AI) spending.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten