Is Plug Power Stock a Millionaire Maker or a Money Pit?

Despite some brief surges of bullish momentum, it's been a tough year for Plug Power (NASDAQ: PLUG) shareholders. The hydrogen technologies specialist's stock has fallen roughly 51% over the last 12 months, and it trades down 73% from its 52-week high.

While the company's valuation has plummeted across the stretch, there have been some meaningfully positive developments for the business -- including a return to double-digit sales growth and a substantial improvement for its gross margin. On the heels of a huge valuation pullback, is Plug Power a potential millionaire-maker stock or a money pit that will keep getting deeper?

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