Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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25.03.2026 11:30:00

Is Rocket Lab the Smartest Investment You Can Make Today?

Elon Musk's SpaceX receives most of the publicity and attention for space exploration and the economic opportunities associated with launching rockets into orbit. However, you can't currently trade SpaceX stock on the open market.Enter Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), which has been a huge winner, rocketing 1,600% higher over the past three years. Rocket Lab refers to itself as an end-to-end space company, providing launch services, components, and in-orbit management solutions.The stock has popped as Rocket Lab has positioned itself as a viable competitor to SpaceX, the industry giant. But is Rocket Lab stock the smartest investment you can make today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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