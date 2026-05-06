Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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06.05.2026 22:21:20
Is the Starbucks Turnaround Working? Key Takeaways From Q2 Results
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