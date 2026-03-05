Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
05.03.2026 20:30:00
Is Visa Stock Going to $1,000?
Visa (NYSE: V) is one of the most dominant forces in the world of payments. Just in the latest fiscal quarter (Q1 2026, ended Dec. 31), it handled a whopping $4.5 trillion in payment volume. It's available in 200 countries and territories. And there are billions of its cards in use around the globe.No one will argue about the merits of this company, but investors are certainly wondering about the upside potential of its stock. Some are even wondering if this stock can hit major milestones. For instance, can this financial stock increase 208% from its current price of $324.33 (which is 13% below its peak) to reach $1,000 per share in the future? Image source: Visa.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Visa Inc.
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
25.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,18
|-10,67%
|Visa Inc.
|274,95
|0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.