Visa Aktie

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WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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29.04.2026 14:53:21

Visa Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa nach Zahlen von 390 auf 410 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Chiodo zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit des zweiten Geschäftsquartals, nach dem der Kreditkartenanbieter seine diesjährigen Umsatz- und Gewinnziele angehoben habe. Visa sei für das zweite Halbjahr und darüber hinaus gut aufgestellt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Visa Inc. Buy
Unternehmen:
Visa Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 410,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 309,30 		Abst. Kursziel*:
32,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 328,03 		Abst. Kursziel aktuell:
24,99%
Analyst Name::
Timothy Chiodo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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