Visa Aktie

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Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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29.04.2026 12:06:17

Visa Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Visa von 394 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kreditkartenkonzern habe mehr als nur die übliche Umsatzüberraschung geliefert, schrieb Will Nance in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen. Zu verdanken sei dies neben starken Transaktionsvolumina auch gut laufenden Zusatzgeschäften./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Visa Inc. Buy
Unternehmen:
Visa Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 420,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 309,30 		Abst. Kursziel*:
35,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 328,03 		Abst. Kursziel aktuell:
28,04%
Analyst Name::
Will Nance 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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