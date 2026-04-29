Visa Aktie
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WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
Visa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Visa von 394 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kreditkartenkonzern habe mehr als nur die übliche Umsatzüberraschung geliefert, schrieb Will Nance in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen. Zu verdanken sei dies neben starken Transaktionsvolumina auch gut laufenden Zusatzgeschäften./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Buy
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 420,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 309,30
|
Abst. Kursziel*:
35,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 328,03
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,04%
|
Analyst Name::
Will Nance
|
KGV*:
-
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