Visa Aktie

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WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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21.04.2026 13:23:35

Visa Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen von Visa und Mastercard dürften gesunde Trends auf dem heimischen US-Markt belegen, schrieb Tien-tsin Huang in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Dabei sehe er Visa leicht im Vorteil. Historisch günstig bewertet seien aber beide Unternehmen, was attraktive mittelfristige Aussichten beinhalte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Visa Inc. Overweight
Unternehmen:
Visa Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 313,94 		Abst. Kursziel*:
27,41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 313,94 		Abst. Kursziel aktuell:
27,41%
Analyst Name::
Tien-Tsin Huang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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