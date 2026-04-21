Visa Aktie
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WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
Visa Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen von Visa und Mastercard dürften gesunde Trends auf dem heimischen US-Markt belegen, schrieb Tien-tsin Huang in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Dabei sehe er Visa leicht im Vorteil. Historisch günstig bewertet seien aber beide Unternehmen, was attraktive mittelfristige Aussichten beinhalte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Overweight
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Unternehmen:
Visa Inc.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 400,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 313,94
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Abst. Kursziel*:
27,41%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 313,94
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,41%
|
Analyst Name::
Tien-Tsin Huang
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KGV*:
-
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