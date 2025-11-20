Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
20.11.2025 14:07:00
"Kein Reboot": Amazon bestellt neue Stargate-Serie für Prime Video
Stargate gehört zu den bekanntesten Science-Fiction-Marken, lange gab es aber nichts Neues. Nun hat Amazon eine neue Serie für seinen Streamingdienst bestellt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
