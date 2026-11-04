Kennametal Inc. Bottom Line Rises In Q1

(RTTNews) - Kennametal Inc. (KMT) revealed a profit for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $271.59 million, or $3.48 per share. This compares with $23.29 million, or $0.30 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 54.3% to $768.19 million from $497.97 million last year.

Kennametal Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $271.59 Mln. vs. $23.29 Mln. last year. -EPS: $3.48 vs. $0.30 last year. -Revenue: $768.19 Mln vs. $497.97 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.20 To $ 1.50 Next quarter revenue guidance: $ 785 M To $ 815 M Full year EPS guidance: $ 5.00 To $ 6.00 Full year revenue guidance: $ 3.33 B To $ 3.45 B