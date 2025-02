Kering-Aktie rot: Gucci und Kreativdirektor Sabato De Sarno beenden Zusammenarbeit

Dieser Schritt kommt zu einer Zeit, in der die Marke mit einer schwachen Nachfrage kämpft und der französische Luxusgüterkonzern versucht, seine Modehäuser zu verjüngen. Die Herbst-Winter-Modenschau 2025 in Mailand, die am 25. Februar stattfindet, soll den weiteren Angaben zufolge vom Gucci-Designbüro präsentiert werden.

Im Dezember hatte Kering unter der Leitung von Francois-Henri Pinault bereits einen neuen Kreativdirektor für seine Marke Bottega Veneta ernannt.

An der EURONEXT in Paris fällt die Kering-Aktie am Donnerstag zeitweise um 2,11 Prozent auf 239,20 Euro.

Von Andrea Figueras

DOW JONES