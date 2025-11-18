CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Kering-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 551,10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Kering-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,181 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,88 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 17.11.2025 auf 313,45 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,12 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 39,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at