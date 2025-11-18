Kering Aktie

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

Kering-Anlage 18.11.2025 10:03:39

CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Kering-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 551,10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Kering-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,181 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,88 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 17.11.2025 auf 313,45 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,12 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 39,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

04.11.25 Kering Underweight Barclays Capital
24.10.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

