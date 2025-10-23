Kering Aktie

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

23.10.2025 06:27:46

Kering Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 145 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Luxuskonzern habe einen Schritt in die richtige Richtung unternommen, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Es sei aber noch ein langer Weg zu gehen, um das aktuelle Aktienkursniveau zu rechtfertigen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Underweight
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
321,80 € 		Abst. Kursziel*:
-37,85%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
333,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-40,11%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

