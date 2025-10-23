Kering Aktie

333,95EUR 11,45EUR 3,55%
Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

23.10.2025 06:28:26

Kering Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 260 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb James Grzinic am Mittwochabend mit Blick auf die Zahlen des Luxuskonzerns. Auf die Schätzungen für 2025 habe dies keinen größeren Einfluss, wohl aber auf die mittelfristigen Gewinnschätzungen, die er deutlich anhob./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Hold
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
321,80 € 		Abst. Kursziel*:
-3,67%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
333,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,17%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

