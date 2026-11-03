Lattice Semiconductor Corp. Q3 Income Climbs

(RTTNews) - Lattice Semiconductor Corp. (LSCC) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $11.21 million, or $0.08 per share. This compares with $2.79 million, or $0.02 per share, last year.

Excluding items, Lattice Semiconductor Corp. reported adjusted earnings of $103.66 million or $0.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 118.2% to $291.03 million from $133.35 million last year.

Lattice Semiconductor Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $11.21 Mln. vs. $2.79 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.02 last year. -Revenue: $291.03 Mln vs. $133.35 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.82 To $ 0.86 Next quarter revenue guidance: $ 325 M To $ 345 M