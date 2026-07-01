Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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01.07.2026 19:13:00
Leveraged SpaceX ETFs Are Exploding in Popularity. That's Usually a Warning Sign.
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) had the largest, most anticipated IPO in history, turning Elon Musk into the world's first trillionaire. Many investors piled into SpaceX ahead of the IPO to get a piece of the action, which has also boosted demand for leveraged SpaceX ETFs.When leveraged ETFs explode in popularity, it's time to take a step back and reassess the stock market. It's a red flag when a lot of money rushes into leveraged ETFs, which can have consequences for broader market participants.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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