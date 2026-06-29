Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
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29.06.2026 18:45:00
Lithium Is on the Rise Again. Does That Make Albemarle a Buy?
Shares of Albemarle (NYSE: ALB) are flat so far this year, thanks to an oversupply of lithium and a flattened demand for electric vehicles (EVs) in the United States.However, the long-term need for this critical metal is projected to increase 353% by the end of the decade, according to a report by the United Nations Conference on Trade and Development.Albemarle, the largest lithium miner in the world in terms of production, is in a good position to benefit from that trend.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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