Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
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19.11.2026 19:15:02
Littelfuse: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Littelfuse (NASDAQ:LFUS) announced record net sales of $767 million alongside accelerating organic revenue growth. For long-term investors, it's the company's ability to expand profit margins while shifting its product mix toward higher-value markets that builds a clear foundation for earnings growth.
Three things management said stand out.
By working with customers earlier in their design cycles and offering multitechnology component solutions, management raised the average dollar value per new business opportunity by more than 20% year over year.
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