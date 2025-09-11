LPKF Laser & Electronics Aktie

LPKF Laser & Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursrutsch 11.09.2025 16:56:39

LPKF-Aktie auf Talfahrt: Tiefster Kurs seit fast einem Jahr

LPKF-Aktie auf Talfahrt: Tiefster Kurs seit fast einem Jahr

Aktien von LPFK Laser sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren abgesackt.

Die Papiere des HighTech-Maschinenbauers rutschten bis auf 6,79 Euro ab.

Zuletzt notierte die LPKF LaserElectronics-Aktie mit 8,31 Prozent im Minus bei 7,06 Euro. Die Aktien befinden sich zwar größtenteils im Streubesitz, dennoch sind die Handelsumsätze recht gering.

Der nächste Termin im Finanzkalender ist der Neunmonatsbericht Ende Oktober.

/mis/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

LPKF-Aktie tiefer: LPKF steigert Umsatz und bleibt bei Prognose trotz globaler Risiken
LPKF-Aktie im Minus: LPKF glaubt nach Verlustreduzierung an Aufschwung
LPKF-Aktie sinkt: Autoindustrie-Krise belastet LPKF - Vorstand erwartet Erholung im laufenden Jahr

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,LPKF

Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AGmehr Nachrichten