LPKF Laser & Electronics Aktie
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
|Kursrutsch
|
11.09.2025 16:56:39
LPKF-Aktie auf Talfahrt: Tiefster Kurs seit fast einem Jahr
Die Papiere des HighTech-Maschinenbauers rutschten bis auf 6,79 Euro ab.
Zuletzt notierte die LPKF LaserElectronics-Aktie mit 8,31 Prozent im Minus bei 7,06 Euro. Die Aktien befinden sich zwar größtenteils im Streubesitz, dennoch sind die Handelsumsätze recht gering.
Der nächste Termin im Finanzkalender ist der Neunmonatsbericht Ende Oktober.
/mis/ag/stk
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
