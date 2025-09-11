LPKF-Aktie auf Talfahrt: Tiefster Kurs seit fast einem Jahr

Aktien von LPFK Laser sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren abgesackt.

Die Papiere des HighTech-Maschinenbauers rutschten bis auf 6,79 Euro ab.

Zuletzt notierte die LPKF LaserElectronics-Aktie mit 8,31 Prozent im Minus bei 7,06 Euro. Die Aktien befinden sich zwar größtenteils im Streubesitz, dennoch sind die Handelsumsätze recht gering.

Der nächste Termin im Finanzkalender ist der Neunmonatsbericht Ende Oktober.

