Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt

Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,28 Prozent auf 16 443,61 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,130 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,392 Prozent leichter bei 16 592,33 Punkten in den Montagshandel, nach 16 657,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 596,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 435,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der SDAX bei 16 731,99 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 01.09.2025, einen Stand von 16 892,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 557,80 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,41 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell thyssenkrupp nucera (+ 3,31 Prozent auf 7,65 EUR), STRATEC SE (+ 2,22 Prozent auf 23,00 EUR), Siltronic (+ 1,06 Prozent auf 49,64 EUR), SMA Solar (+ 0,46 Prozent auf 34,76 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 0,41 Prozent auf 24,30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil FRIEDRICH VORWERK (-5,73 Prozent auf 75,70 EUR), Kontron (-4,73 Prozent auf 22,98 EUR), Alzchem Group (-3,42 Prozent auf 124,40 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,37 Prozent auf 5,74 EUR) und JENOPTIK (-2,99 Prozent auf 19,15 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 243 381 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 6,293 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at