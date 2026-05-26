LSE-Handel: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,56 Prozent stärker bei 10 524,97 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,007 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,006 Prozent schwächer bei 10 465,62 Punkten, nach 10 466,26 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 549,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10 461,10 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 379,08 Punkten berechnet. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 10 846,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 8 717,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Kingfisher (+ 3,63 Prozent auf 3,03 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,02 Prozent auf 4,09 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,08 Prozent auf 15,29 GBP), Glencore (+ 1,99 Prozent auf 5,80 GBP) und Barclays (+ 1,90 Prozent auf 4,54 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Melrose Industries (-4,73 Prozent auf 4,86 GBP), Auto Trader Group (-4,59 Prozent auf 4,34 GBP), Rightmove (-2,27 Prozent auf 4,31 GBP), Vodafone Group (-2,11 Prozent auf 1,09 GBP) und Admiral Group (-1,61 Prozent auf 34,24 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 20 792 047 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,497 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die 3i-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at